Жена Газманова ответила хейтерам на обвинения в безделье

Москва, 8 февраля. Супруга Олега Газманова Марина ответила хейтерам, которые считают ее бездельницей. Жена известного певца заявила недоброжелателям, что трудится не покладая рук во всех областях развития.

В своем Instagram 50-летняя Газманова создала рубрику «Нам пишут», в которой традиционно отвечает на комментарии фолловеров. Один из ответов возлюбленная знаменитого артиста адресовала подписчице, назвавшей ее «отважной бездельницей».

«Конечно, бездельница — мама двоих подрощенных талантливых , успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство без коровы, но с мужем, артистом с большой буквы…» — написала она.

Газманова назвала себя домохозяйкой, сливающей свои талант и индивидуальность «в раковину угождения мужу», и подчеркнула, что считает себя бездельницей исключительно в том плане, что не ищет своей голове ненужных движений.

«А так тружусь не покладая рук во всех областях развития, глубокой чувственности и красоты этого мира! Кто со мной так бездельничать?» — поинтересовалась жена артиста.

Подписчики посоветовали супруге исполнителя не обращать внимание на завистников и недругов. Некоторые отметили, что любить творческого человека и жить с ним — титанический труд, который заслуживает большого уважения.

В своем профиле Газманова также поделилась подробностями съемок нового клипа мужа на песню «Отбой», рассказывающего о жизни офиса со строгим начальником и отчаянно веселыми работниками. Народный артист РФ Газманов, представший в видео в элегантном костюме и модных очках, очаровал поклонниц.