Жена Газманова ответила хейтерам на обвинения в безделье

Москва, 8 февраля. Супруга Олега Газманова Марина ответила хейтерам, которые считают ее бездельницей. Жена известного певца заявила недоброжелателям, что трудится не покладая рук во всех областях развития.
В своем Instagram 50-летняя Газманова создала рубрику «Нам пишут», в которой традиционно отвечает на комментарии фолловеров. Один из ответов возлюбленная знаменитого артиста адресовала подписчице, назвавшей ее «отважной бездельницей».
«Конечно, бездельница — мама двоих подрощенных талантливых , успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство без коровы, но с мужем, артистом с большой буквы…» — написала она.
Газманова назвала себя домохозяйкой, сливающей свои талант и индивидуальность «в раковину угождения мужу», и подчеркнула, что считает себя бездельницей исключительно в том плане, что не ищет своей голове ненужных движений.
«А так тружусь не покладая рук во всех областях развития, глубокой чувственности и красоты этого мира! Кто со мной так бездельничать?» — поинтересовалась жена артиста.
Подписчики посоветовали супруге исполнителя не обращать внимание на завистников и недругов. Некоторые отметили, что любить творческого человека и жить с ним — титанический труд, который заслуживает большого уважения.
Мать почему-то считала, изображённую на картине женщину ,отважной бездельницей - нам пишут! Конечно бездельница- мама двоих подрощенных талантливых , успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство, без коровы , но с мужем Артистом с большой буквы... Как говорится, за что боролась... А куда, скажите, можно было ещё прилепить эту ленивую женственность, эту грацию восхитительной бездельницы вкупе с кокетливой русской покладистостью-покорностью — никуда больше и нельзя. Я сказала ей, что я бездельница, домохозяйка, сливающая свой талант, свою индивидуальность в раковину угождения мужу... Не нахожу своей голове не нужных движений, в этом смысле я бездельница! А так тружусь не покладая рук во всех областях развития, глубокой чувственности и красоты этого мира! Кто со мной так бездельничать? #ответ #нампишут #спасибо за вдохновение #me #cute #followme #live #love #happy #woman #tobewoman #instagood #instagram #газмановамарина
В своем профиле Газманова также поделилась подробностями съемок нового клипа мужа на песню «Отбой», рассказывающего о жизни офиса со строгим начальником и отчаянно веселыми работниками. Народный артист РФ Газманов, представший в видео в элегантном костюме и модных очках, очаровал поклонниц.