Жена Газманова ответила хейтерам на обвинения в безделье

Мать почему-то считала, изображённую на картине женщину ,отважной бездельницей - нам пишут! Конечно бездельница- мама двоих подрощенных талантливых , успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство, без коровы , но с мужем Артистом с большой буквы... Как говорится, за что боролась... А куда, скажите, можно было ещё прилепить эту ленивую женственность, эту грацию восхитительной бездельницы вкупе с кокетливой русской покладистостью-покорностью — никуда больше и нельзя. Я сказала ей, что я бездельница, домохозяйка, сливающая свой талант, свою индивидуальность в раковину угождения мужу... Не нахожу своей голове не нужных движений, в этом смысле я бездельница! А так тружусь не покладая рук во всех областях развития, глубокой чувственности и красоты этого мира! Кто со мной так бездельничать? #ответ #нампишут #спасибо за вдохновение #me #cute #followme #live #love #happy #woman #tobewoman #instagood #instagram #газмановамарина

