Студентку тамбовского колледжа изнасиловали на кладбище

Тамбов, 8 февраля. Тамбовские правоохранители расследуют дело об изнасиловании несовершеннолетней студентки местного колледжа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Тамбовской области.

По данным следствия, 16-летняя жертва возвращалась домой из колледжа. Насильник подкараулил девушку возле городского кладбища. Неизвестный был вооружен ножом и угрожал ей расправой, если она не пойдет с ним. Преступник затащил студентку в заросли деревьев, сорвал одежду и изнасиловал, передает «Московский комсомолец».

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. Благодаря оперативной работе местных сыщиков, на месте преступления были найдены улики, которые позволили установить личность преступника и задержать его.

По подозрению в изнасиловании был задержан 35-летний местный житель, который ранее уже бывал в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее сообщалось, что московские следователи выясняют причастность 42-летнего мужчины, задержанного по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки, к другим подобным преступлениям, передает РИАМО.