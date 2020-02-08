Фадеев записал загадочную «Гугушу» на русском языке

Москва, 8 февраля. Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев записал свой англоязычный хит «Гугуша» (Googoosha) на русском языке. Об этом он рассказал фанатам в Instagram.

«Вы ждали — я сделал! Теперь «Гугуша» издана и на русском языке», — написал Фадеев.

Впервые песню и клип к ней продюсер представил еще в 2011 году. Текст «Гугуши» повествует о загадочной девушке с таким именем. Предполагается, что композиция посвящена дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре, передает телеканал «360». Однако этим догадкам пока нет подтверждения.

Поклонники в многочисленных комментариях поблагодарили Фадеева и признались, что им очень понравился русский вариант трека.

«Самая любимая песня», — написала zoryana0001.

«Слушаю с удовольствием», — рассказала nargiza192405.

«Становится как-то спокойно на душе от этой песни и от ее мелодичности», — отметила nadindetusheva.

Ранее Фадеев рассказал о планах запустить детское шоу на YouTube. Продюсер готовит образовательную передачу под названием «Улица волшебников, 13». За городом он построил большие площади для съемки. Проект, по словам музыканта, будет напоминать популярное телешоу «Улица Сезам», но существенно отличаться внутренним содержанием.