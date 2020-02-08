Пенсионерка сгорела в частном доме в Смоленской области

Смоленск, 8 февраля. Женщина погибла в пожаре в деревне Рытино Смоленской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. Огонь охватил частный деревянный дом, о возгорании в экстренные службы сообщили соседи.

В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем, под завалами нашли тело женщины 1955 года рождения. Погибшей оказалась хозяйка дома.

В МЧС полагают, что причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи. Правоохранители выясняют обстоятельства пожара.

Ранее сообщалось, что сильный пожар произошел в московской многоэтажке. Жертвами пожара стали два человека.