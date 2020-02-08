Малькевич заявил, что ужесточение правил в Сети поможет РФ избежать массовых беспорядков

В пятницу на юге Казахстана произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждено свыше 30 частных домов. Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев заметил, что бытовой конфликт перерос в трагедию по вине провокаторов, которые перевели его в межнациональную плоскость. По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей (ФНС) Александра Малькевича, России следует учиться на ошибках Казахстана.

Говоря о причинах массовой драки на юге Казахстана, Даурен Абаев призвал блогеров и СМИ пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию. Министр информации и общественного развития Казахстана также не исключил, что после трагедии, произошедшей 7 февраля, в Сети появятся вбросы старых видео и дезинформация.

«Нашей стране необходимо учиться на чужих ошибках и на чужом опыте, который показывает, что сегодня массовые беспорядки подстрекаются и, фактически, организуются из соцсетей, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. — Чтобы бытовые конфликты в России не перерастали в то, что произошло в Казахстане, нам надо усовершенствовать свое законодательство. Сегодня оно регулирует многое, что происходит в оффлайне, да и в онлайне действуют нормы, нарушение которых приводит к реальным срокам. Например, за призывы к экстремизму и разжигание вражды. Но этого, как показывает жизнь, недостаточно».

Собеседник ФАН заявил, что происходящее в Сети в России регулируется только на бумаге, то есть, формально.

«Фонд защиты национальных ценностей сталкивался с этим неоднократно. Практически не работает закон об оскорблении государственных символов в интернете. Все уходит в переписку. А потому мы будем снова ставить вопрос о принятии закона об информационных посредниках. Можно сколько угодно драконовских мер сочинять против отдельных блогеров, часть из которых — настоящие провокаторы и тролли, а часть — просто дураки. И в ответ мы будем неизбежно получать волну недовольных высказываний и критики в адрес государства, которое якобы душит какую-то свободу слова. Поэтому нужно сделать так, чтобы все происходило на самих интернет-площадках. Их модераторы должны зачищать все, что подпадает под язык вражды, так называемый hate speech», — считает Малькевич.

Он заметил, что западные интернет-гиганты вроде Facebook, YouTube и Twitter отказываются давать определение hate speech, а потому удаляют один контент и оставляют другой по непонятным для пользователей принципам.