Салливан назвал улучшение отношений России и США своей приоритетной задачей

Москва, 8 февраля. Новый посол США в Москве Джон Салливан назвал улучшение отношений Москвы и Вашингтона своей главной задачей. Дипломат намерен работать над налаживанием диалога между Россией и Соединенными Штатами.

Салливан отметил, что сейчас в российско-американских отношениях наблюдается спад, который посол намерен остановить.

«Совместная работа США и России — это сегодня абсолютная необходимость, это моя приоритетная задача», — заявил глава дипломатического представительства.

Посол подчеркнул, что начинать налаживать диалог между двумя государствами необходимо уже сейчас, не дожидаясь каких-либо политических событий, в том числе президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года, пишет «ФедералПресс».

Напомним, Джон Салливан сменил на посту посла Соединенных Штатов в Москве Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе прошлого года. 5 февраля новый посол вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

До этого Салливан занимал должность заместителя госсекретаря США. Как сообщает «Царьград», на этом посту Салливану часто приходилось вести переговоры с российской стороной, поэтому в Москве нового главу диппредставительства хорошо знали.

Ранее в своем Twitter-аккаунте российский сенатор Алексей Пушков предположил, что на посту посла бывший заместитель госсекретаря США продолжит сдержанную линию Хантсмана, пишет Infox.ru. Пушков также отметил, что Салливан не известен громкими заявлениями и не принадлежит к «стану идеологов «холодной войны» с Россией».