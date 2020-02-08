Россия проведет консультации с Турцией по ситуации в Идлибе

Москва, 8 февраля. Москва договорилась с Анкарой провести в ближайшее время консультации по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что российская делегация готовится посетить Анкару, чтобы обменяться мнениями по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.

«Действительно, есть договоренность, что в самое ближайшее время наши представители выедут в Анкару, чтобы провести предметные консультации по поводу того, что происходит в Идлибской зоне деэскалации», — подтвердил Богданов.

Идлибская зона деэскалации с момента своего создания являлась самым проблемным регионом на севере Сирии. Как заявлял руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), генерал-майор Юрий Боренков, основная ответственность за обострение ситуации в этом районе лежит на боевиках запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как армия Турции попала под обстрел. В результате погибли четыре военных, еще девять получили ранения. Армия Турции при этом не уведомила российскую сторону о передвижениях в зоне деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.