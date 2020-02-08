Манукян предрекает «Пугачева-гейт» в связи с откровениями Муромова о загубленной карьере

Главный холостяк отечественного шоу-бизнеса, исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в своей загубленной карьере, а также в том, что примадонна якобы «убрала» и других артистов. «Всех убрала эта Алла!» — эмоционально сказал Муромов в одном из интервью.

Автор громких публикаций о шоу-бизнесе блогер Вадим Манукян считает, что вслед за Муромовым претензии примадонне российской эстрады могут предъявить и другие артисты, поскольку Пугачева, судя по слухам, на протяжении всей своей карьеры умело убирала возможных конкурентов. Ждите громкого «Пугачева-гейта», предупреждает Манукян.

Заявление Муромова может вызвать «Пугачева-гейт». Колонка Вадима Манукяна

Мир слухами полнится

Слухов, что великая Алла Пугачева умело разрушала чужие творческие судьбы всегда было немало. Как говорится, мир слухами полнится, а в случае с Пугачевой, думаю, слухи были небезосновательны.

Но до сегодняшнего дня никто открыто не обвинял Аллу Борисовну в срыве карьеры. Раньше такими историями были забиты соцсети, но все это было, скорее, на уровне конспирологии. Хотя, надо сказать, на волне моей нашумевшей петиции 2017 года о «новогодних огоньках» несколько слегка угасших звезд шоу-бизнеса на условиях анонимности рассказали мне, что их карьеры пострадали именно из-за Пугачевой. Верить или не верить всем этим историям, и смогут ли несостоявшиеся звезды представить реальные доказательства «козней» Пугачевой, — это уже другой вопрос. Сразу скажу, Михаила Муромова среди обратившихся тогда ко мне не было.

Но в любом случае — ситуация с Муромовым принципиально иная. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» фактически сделал публичное заявление, что само по себе уже резонансное событие. Кстати, скандальный музыкальный критик Сергей Соседов подтвердил, что Муромов и раньше говорил подобные вещи, но только внутри тусовки.

Впрочем, Соседов считает, что 70-летний «главный холостяк отечественного шоу-бизнеса» сейчас выставляет себя в невыгодном свете. Не могу с этим не согласиться, но только в случае, если Муромов останется с этой историей в одиночестве и никто его не поддержит. Тогда при определенных раскладах свои слова Муромову придется доказывать, причем, возможно, в суде. Думаю, Алла Пугачева и ее менеджмент не пройдут мимо этой темы.

Однако, если найдутся те, кто подтвердит слова Муромова или расскажет о Пугачевой похожую историю, ситуация принципиально изменится.

Пугачева-гейт

Единственной выигрышной для Муромова ситуацией сейчас может стать поддержка его рассказов другими бывшими игроками шоу-бизнеса, карьеры которых не сложились якобы «по вине Пугачевой». Если версия о примадонне как разрушительнице чужих карьер станет триггером для других известных в прошлом артистов, неминуем своеобразный «Пугачева-гейт» (наподобие травли в США продюсера Харви Вайнштейна).

Представьте, все наши потускневшие звезды по цепочке начнут делиться воспоминаниями о загубленных карьерах (в том числе те, кто выходил на контакт со мной в 2017 году), а в результате может появиться что-то вроде аналога западного движения #meetoo, из-за которого у Харви Вайнштейна возникли серьезные проблемы.

Хотя, надо сказать, до сегодняшнего дня у нас любые «гейты» не приживались. На мой взгляд, потому, что у нас другая ментальность. В отличие от Запада, у нас не слишком верят «слезливым историям из далекого прошлого». Впрочем, возможно, история с заявлением Муромова это изменит, и тогда Пугачевой придется несладко.Так что, возможно, загубленные Аллой Пугачевой таланты уже сейчас готовятся предъявить счет примадонне.