Появилась новая версия катастрофы с вертолетом депутата Хайруллина под Казанью

Москва, 8 февраля. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин мог лично находиться за штурвалом разбившегося в Татарстане вертолета Bell 407. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает СМИ, по одной из основных версий крушения воздушным транспортом мог управлять не пилот.

«По предварительным данным, которые еще предстоит проверить специалистам МАК, за штурвалом мог находиться сам Хайруллин», — говорится на канале.

Отмечается также, что версия пока не получила официального подтверждения. Подтвердить или опровергнуть ее сможет выживший пилот, который находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным Baza, это мог быть не первый полет, во время которого Хайруллин занимал место пилота.

Напомним, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам погиб при крушении вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана 7 февраля. С ним на борту находились еще два человека — пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Рамис Газизов. Они выжили, но получили тяжелые травмы.

8 февраля в Казани, где родился Хайруллин, проходит церемония прощания с ним. Траурное мероприятие организовано в Татарской государственной филармонии.