Проститься с Хайруллиным в Казани пришли десятки людей

Казань, 8 февраля. Церемония прощания с депутатом Государственной думы Айратом Хайруллиным, погибшим в авиакатастрофе в Татарстане, началась в Казани. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Траурное мероприятие организовали в Татарской государственной филармонии. Проводить депутата в последний путь пришли десятки людей: его родственники, друзья и коллеги.

Мультимиллионер, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам погиб в минувшую пятницу при крушении вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана. На борту находились еще два человека — пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Рамис Газизов. У одного из них диагностировано повреждение позвоночника, у другого — перелом ребер. Оба находятся в сознании и проходят обследование.

Росавиация создала комиссию для расследования причин авиакатастрофы. Рассматриваются несколько версий: человеческий фактор, отказ техники и погодные условия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Ранее в интервью ФАН бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов не исключил, что падение вертолета Хайруллина могло произойти в результате диверсии.