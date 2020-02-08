Машина скорой помощи перевернулась в Башкирии, есть пострадавшие

Уфа, 8 февраля. Автомобиль скорой помощь попал в ДТП и перевернулся в поселке Новые Черкассы в Башкирии, сообщили в республиканском ГУ ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 8 февраля на Бирском тракте. По предварительным данным, скорая помощь ехала на большой скорости. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля УАЗ.

В результате ДТП пострадали 58-летний водитель и 25-летний фельдшер. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском области произошло страшное ДТП с участием двух иномарок и пассажирского автобуса. В результате аварии погиб один человек.