Сирия, 8 февраля. Крупнейший за последнее время военный конвой прибыл из Турции в Идлиб. Один из турецких военных погиб в результате ДТП на севере Хасаки. САА освободила 11 населенных пунктов вблизи границы между Алеппо и Идлибом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили 11 населенных пунктов у границы между Алеппо и Идлибом.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях САА в живой силе под Аль-Карьятейном в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в подрыве здания администрации в городе Сувейдан-Джазира и убийстве человека в населенном пункте Абу-Хашаб в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: подняли флаг над военной базой в пригороде Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили крупнейший за последнее время военный конвой из Турции в Идлиб; понесли потери в результате ДТП в Хасаке; задействовали авиацию на границе Турции и САР.

Провинция Алеппо

Продолжаются ожесточенные столкновения на юго-западе от административного центра региона на границе с Идлибом. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MIG29), правительственные подразделения установили контроль над населенными пунктами Махерим, Хвари, Хавир, Расм Аль-Уорд, Час аль-Эйс, Абад, Дахерия и Турая. Отмечается, что прежде эта территория находилась под контролем боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, исламисты, базировавшиеся здесь, регулярно провоцировали стычки с Сирийской арабской армией (САА), открывая огонь по жилым кварталам Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщает о новой вылазке неизвестных на территории Восточного Дейр-эз-Зора, занимаемой проамериканским «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Нападавшие установили СВУ в здании подконтрольной SDF самопровозглашенной администрации в городе Сувейдан-Джазира. По предварительным данным, жертв среди насееления удалось избежать. Предполагается, что к совершению налета имеют отношение члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Однако связанные с ИГ1 медиапорталы пока не заявляли о причастности террористов к организации взрыва.

Между тем информационный портал DeirezZor 24 заявляет о том, что на северо-западе от административного центра провинции произошло убийство одного из мирных жителей. Тело мужчины по имени Огла Румид аль-Хамди было обнаружено в оккупированном курдскими радикалами городе Абу-Хашаб. В убийстве сирийца также подозреваются джихадисты террористической группировки.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (mghorab3) сообщает о том, что на территорию провинции прибыл крупнейший за последнее время военный конвой из Турции. Колонна с подкреплениями, в составе которой находятся около 300 военных машин и более 70 танков, направилась на место возведения очередного наблюдательного пункта. Напомним, накануне поступали сведения о том, что еще один турецкий блокпост будет построен в районе между городами Идлиб и Сармин.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на северо-восток от Серакиба. По информации Twitter-канала (MIG29), силам САР удалось освободить населенные пункты Аль-Карьятейн и Телль-Каратин. Оппозиционные интернет-порталы утверждают, что после взятия Аль-Карьятейна город тут же подвергся обстрелу исламистов, в результате чего были убиты или получили ранения несколько сирийских солдат. Тем не менее пока эти данные нуждаются в проверке.

Провинция Хасака

Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), американские войска подняли флаг США над своей новой базой, расположенной в южном пригороде Хасаки. Напомним, накануне поступали данные о передислокации в этот район 55 американских грузовиков с техникой и материально-техническим обеспечением.

Между тем Минобороны Турции сообщило о гибели одного и ранении еще четырех турецких солдат в ДТП в приграничном районе на севере провинции. Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что их автомобиль перевернулся.

Тем временем у сирийско-турецкой границы были замечены военные самолеты ВВС Турции. О целях вылетов источник в Twitter (leventkemaI) не сообщает.

1 Организация запрещена на территории РФ.