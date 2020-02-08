Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. ФАН-ТВ

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб в авиакатастрофе. Траурная церемония проходит в Татарской государственной филармонии. Проводить Хайруллина в последний путь пришли его родственники, коллеги и друзья.

Крушение вертолета, в котором находился чиновник, произошло вечером 7 февраля. Воздушное судно вылетело из Казани, преодолело 28 км и рухнуло. Пилот и помощник депутата выжили, они сейчас находятся в больнице с серьезными травмами. Следователи рассматривают несколько версий авиакатастрофы: ошибка пилота, техническая неисправность вертолета и полет в сложных метеоусловиях.