«Внучок» Галкин сфотографировался с «бабусями» Пугачевой и Бабкиной

Москва, 8 февраля. Известный пародист Максим Галкин сфотографировался со своей супругой Аллой Пугачевой и певицей Надеждой Бабкиной. Снимок опубликовали на фанатской страничке примадонны в Instagram.

Автор поста не уточнил, когда именно была сделана фотография. Снимок вызвал противоречивую реакцию пользователей соцсети. Многие обратили внимание на большую разницу в возрасте между Галкиным и заслуженными артистками.

«Две бабуси и любимый внучок», — пошутил tima_707070.

«Хорошо выглядит только Максим, а старушки, как всегда, нелепо для своего возраста», — написала piantkovskaiavalentina.

«Какой-то Галкин растерянный среди мамочек», — отметила mila_ky1004.

Кроме того, некоторые пользователи Instagram не узнали Надежду Бабкину на снимке.

«Бабкина на себя не похожа, раньше была лучше», — прокомментировала fernandes_lolita.

«Алла с Надеждой так стали похожи. Видимо, один пластический хирург», — предположила lydmila9584.

«Я даже не поняла, что это Бабкина», — написала kristina_nails_satka.

«Надежда, переигрывает с молодостью. Ну не будете вы выглядеть на 30 в свои годы. Старейте достойно», — призвала певицу suprun361.

Однако нашлись комментаторы, которые встали на защиту заслуженных артисток.

«Дай бог каждому так выглядеть в таком возрасте», — написала _ti_na_001.

«Две прекрасные певицы, публичные люди. Это их профессия заставляет быть всегда молодыми. И не забывайте, у каждый этой женщины молодые мужья», — напомнила 4657_valentina.