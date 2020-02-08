«Внучок» Галкин сфотографировался с «бабусями» Пугачевой и Бабкиной

Москва, 8 февраля. Известный пародист Максим Галкин сфотографировался со своей супругой Аллой Пугачевой и певицей Надеждой Бабкиной. Снимок опубликовали на фанатской страничке примадонны в Instagram.
Автор поста не уточнил, когда именно была сделана фотография. Снимок вызвал противоречивую реакцию пользователей соцсети. Многие обратили внимание на большую разницу в возрасте между Галкиным и заслуженными артистками.
«Две бабуси и любимый внучок», — пошутил tima_707070.
«Хорошо выглядит только Максим, а старушки, как всегда, нелепо для своего возраста», — написала piantkovskaiavalentina.
«Какой-то Галкин растерянный среди мамочек», — отметила mila_ky1004.
Кроме того, некоторые пользователи Instagram не узнали Надежду Бабкину на снимке.
«Бабкина на себя не похожа, раньше была лучше», — прокомментировала fernandes_lolita.
«Алла с Надеждой так стали похожи. Видимо, один пластический хирург», — предположила lydmila9584.
«Я даже не поняла, что это Бабкина», — написала kristina_nails_satka.
«Надежда, переигрывает с молодостью. Ну не будете вы выглядеть на 30 в свои годы. Старейте достойно», — призвала певицу suprun361.
Однако нашлись комментаторы, которые встали на защиту заслуженных артисток.
«Дай бог каждому так выглядеть в таком возрасте», — написала _ti_na_001.
«Две прекрасные певицы, публичные люди. Это их профессия заставляет быть всегда молодыми. И не забывайте, у каждый этой женщины молодые мужья», — напомнила 4657_valentina.
«Прекрасно выглядят, стильные, молодые. Читаю отзывы, люди сейчас такие злые, завистливые!» — возмутилась kamnevaiuliia1978.