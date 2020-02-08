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Агрессивный пес вцепился в голову двухлетней девочки в Тюмени

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Агрессивный пес вцепился в голову двухлетней девочки в Тюмени

Тюмень, 8 февраля. Злая собака вырвалась из домашнего вольера и набросилась на двухлетнюю девочку в Тюменской области, сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 февраля в поселке Боровский. По предварительным данным, собака вцепилась в голову ребенка.

У пострадавшей диагностировали рваные раны головы и травматический шок. Девочку доставят спецбортом в Москву для проведения срочной операции.

Правоохранители начали проверку по факту нападения собаки. 

Ранее сообщалось, что в Бурятии нашли тело младенца, которое растерзали собаки. 

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