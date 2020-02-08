Шерин отреагировал на «перл» генерала НАТО о преследовании Россией спутников США

Генерал НАТО обвинил РФ в «преследовании» космических спутников США. По мнению депутата ГД Александра Шерина, этот очередной «перл» звучит особенно странно на фоне того, что американская космическая отрасль не может обходиться без ракетных двигателей, произведенных в РФ. Российское военное ведомство, возглавляемое Сергеем Шойгу, ранее заявило о переоснащении российских военных космических спутников с учетом сирийского опыта, при этом Москва последовательно выступает против американских планов сделать космос ареной гонки вооружений.

Об опасности, «грозящей» Западу в космосе в связи с маневрами спутников России и Китая рядом с космическими аппаратами США, в интервью газете Washington Examiner заявил начальник стратегического командования НАТО генерал Андре Ланата.

«Это угроза для наших союзников, — считает натовский генерал. — Ранее космос все считали безопасной зоной, но это уже не так».

Ланата отметил, что Западу придется реагировать на угрозу, не рассчитывая на помощь НАТО.

Комментируя заявление американского генерала, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил двуличие политики США.

«Если американцам надо нанести удар по какой-то стране, уничтожить какого-то генерала, они это обязательно сделают, ни у кого не спрашивая разрешения, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому, когда американцы пытаются освоить очередной бюджет, кого-то в чем-то обвинить, или какой-нибудь генерал хочет привлечь к себе внимание мирового сообщества, они должны еженедельно выдавать какой-нибудь перл, наподобие этого, про «преследование» американских спутников. США себя считают пастухами всех народов, поэтому, когда какая-то страна начинает задаваться вопросом, а что, собственно, американцы делают на ее территории, они тут же начинают объяснять, что всем угрожает Россия, что мол русские гоняются за нашими спутниками, опасно маневрируют и так далее».

По сути, заявления американского генерала даже не стоит всерьез рассматривать, поскольку на околоземной орбите уже столько космического мусора, что просто непонятно, кто за кем «гоняется», отметил Шерин.

«Напомню, именно Россия является мировым лидером по строительству ракетных двигателей. Видимо, именно это так напрягает стратегов из США. Так что не удивлюсь, если за подобными заявлениями последуют новые антироссийские санкции, уже в космической области. Но космические проекты США просто не могут существовать без наших двигателей. Согласитесь, достаточно странно иметь общие с нами космические проекты и при этом нас же в чем-то обвинять! Это еще раз подтверждает двуличие США», — подчеркнул Александр Шерин.

Весной 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наша страна должна создать современные военные разведывательные космические аппараты, и работы в этой области уже ведутся.

Шойгу отметил, что сирийский опыт Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, ведение боевых действий с помощью высокоточного оружия требует переоснащения орбитальной спутниковой группировки военного назначения. Глава Минобороны РФ отметил, что для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация, которую можно получить только с помощью современных военных спутников, умеющих производить съемку поверхности Земли с высоким разрешением. При этом Россия последовательно выступает против разрабатываемой в США программы «звездных войн» и против космической гонки вооружений.