Правнук Иосифа Сталина бесследно исчез в Москве

Москва, 8 февраля. Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад пропал в столице. Об этом сообщил его отец Хосин Бенсаад.

«Помогите, правнук Иосифа Сталина пропал!» — заявил мужчина, обратившийся в редакцию StarHit.

Хосин Бенсаад рассказал, что был супругом внучки известного генералиссимуса Галины Джугашвили, которая умерла в 2007 году. У пары родился долгожданный сын — Селим, все это время он проживал с отцом в оставленной по завещанию квартире в центре Москвы.

По словам Бенсаада, сейчас у наследника и его супруги отключены телефоны, об их местонахождении никто не знает. Селим не выходит на связь уже несколько месяцев.

«Последний раз видел его 13 сентября, когда улетал в Алжир. Вернулся домой 23 ноября. Квартира пустая, лежат неоплаченные сыном счета. Набрал ему — номер выключен, у его супруги Наташи тоже», — сообщил отец.

Бенсаад пояснил, что иногда у них с 48-летним сыном возникали ссоры, но его бесследное исчезновение стало неожиданностью. Ситуацию осложняет то, что правнук Сталина с детства инвалид по слуху.

Вместе с наследником из квартиры пропали некоторые личные вещи — картины Бенсаада-младшего и семейный фотоархив.

Вдовец Джугашвили вспомнил, что однажды с номера сына ему пришло странное СМС, в котором Селим якобы просил отца оставить его в покое и со всеми вопросами обращаться к его адвокату. Однако Хосин в то, что это сообщение мог написать сын, не поверил.

К поискам правнука Сталина подключилась подруга семьи Лана Паршина. Женщина полагает, что Селим мог стать жертвой черных риэлторов, которые пытались обмануть его уже четырежды, чтобы завладеть недвижимостью.