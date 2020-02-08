Бероев шокировал фанатов неприличным снимком с бабушкой жены

Москва, 8 февраля. Известный актер Егор Бероев вызвал негодование подписчиков — их возмутил снимок, на котором артист положил руки на грудь 98-летней бабушки своей супруги Ксении Алферовой.

Неоднозначная фотография появилась в Instagram известного телеведущего. Он рассказал, как недавно они семьей за ужином праздновали день рождения родственницы.

«Пришла к нам на спектакль, а потом забурились в ресторан шумной компанией и выпили за ее здоровье! Все было в рамках приличия, не подумайте», — написал Бероев в посте.

Публикация актера шокировала его подписчиков. Они сочли такое поведение совершенно неприличным и недопустимым в отношении пожилой женщины.

«Может, я чего-то недопонимаю…Что с руками? Так задумано или случайно?» — смутилась malik16081979.

«С головой плохо?» — задался вопросом arzyutovofficial.

«Не ожидала от вас, Егор, такой неуместной шутки, ваши руки на груди у бабушки, вы считаете, это нормально?» — осудила svetlam3861.

Некоторые поклонники, однако, оценили оригинальный подход Бероева к поздравлению.

«Фото ломает стереотипы. Лично я в этом вижу желание показать, что она еще молода!» — написала yulya.shlegel.

Ранее интернет-пользователей возмутило излишне, на их взгляд, откровенное фото известной украинской певицы Анны Седоковой. Она опубликовала снимок, на котором запечатлен ее поцелуй в кровати с возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.