Олейник посмеялся над критикой Ляшко в адрес властей Украины

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что украинские власти обманывают граждан, говоря о причинах изменения цен на газ. Но его бывший коллега Владимир Олейник заметил, что обманывать и грабить народ на Украине начали тогда, когда сам Ляшко был при власти.

В эфире телеканала «112 Украина» Олег Ляшко заявил, что власти Украины пытаются присвоить себе заслугу в снижении стоимости газа для населения страны.

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер и правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман. Цена в квитанциях немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», — обличил руководство своей страны бывший депутат Верховной рады.

По словам Ляшко, украинцы начнут платить больше за газ, как только его цена на европейских биржах поднимется. Прокомментировал это выступление депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Владимир Олейник.

«Хорошо, что вы хоть не на ночь вспомнили фамилию Ляшко, — пошутил политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но его надо поправить, потому что власти Украины не обманывают, а продолжают обманывать население. И повелось это с тех времен, когда Ляшко был при власти. То есть — ничего нового».

Владимир Олейник напомнил, что руководство Украины способно поднять цены на газ и на отопление летом, при плюс 40 градусах тепла.

«Потому что там сумасшедший дом. И президент Владимир Зеленский — один из них. Они с наценкой покупают российский газ у европейцев, где-то на хабе в Нидерландах, переплачивают за реверс, и то, что сейчас газ на европейских биржах немного подешевел из-за теплой зимы, ставят себе в заслугу. Ну это же смешно! Ляшко обличить это до конца не смог, хотя и очень обижается, что не остался при кормушке. Но он все-таки высунулся после нескольких месяцев затишься, потому что почувствовал слабость Зеленского», — заметил Олейник.

По его словам, Ляшко и другие «видные» украинские политики последних лет с приходом Зеленского к власти притихли, потому что опасались, что их могут посадить за их преступления. Однако этого не произошло — вместо «приговора Петру Порошенко» Зеленский оказался «гарантом неприкосновенности» бывшего президента Украины.