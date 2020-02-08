Диаспора украинцев в Канаде осудила гимнасток из Киева за поездку на соревнования в РФ

Оттава, 8 февраля. Диаспора украинцев в Канаде осудила участие украинской национальной сборной за поездку в Россию на соревнования по художественной гимнастике. Об этом говорится в письме президента Конгресса украинцев Канады Александры Хичий, которое она адресовала министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому и главе украинского МИД Вадиму Пристайко.

«Конгресс украинцев Канады, представляющий интересы 1,4-миллионной украинской общины Канады перед канадским правительством и обществом, считает участие национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике на гран-при в Москве 7–9 февраля <…> недопустимым», — написала Хичий.

Кроме того, канадская диаспора назвала поездку украинских спортсменок в российскую столицу «оскорблением воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину». Хичий призвала Киев прекратить участие гимнасток в соревновании в Москве и не допускать подобных поездок в будущем.

Ранее главный тренер украинской сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина заявила, что поездка на гран-при в Москву станет для спортсменок хорошей подготовкой перед Олимпиадой в Токио. Владимир Бородянский согласился с ней, отметив, что для эффективной борьбы на мировых первенствах украинским спортсменам нужно принимать участие в разных соревнованиях, в том числе и на территории РФ.

Ранее на бой в Россию приехал украинский боксер Карен Чухаджян. Комментируя свой визит, он сказал, что ехал в РФ только за победой и назвал нашу страну «агрессором». Слова украинского боксера возмутили россиян.