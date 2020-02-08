Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия

Россияне не пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

43
0 Оставить комментарий

Россияне не пострадали в массовых беспорядках в КазахстанеНур-Султан, 8 февраля. Россиян среди пострадавших в столкновениях в Жамбылской области Казахстана нет. Об этом сообщил дежурный дипломат генконсульства.

«Мы проверили информацию, россиян там нет»,— сказал он.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и массовая драка между местными жителями, напоминает «ФедералПресс».

Сообщалось, что конфликт возник на бытовой почве. Для его урегулирования на место прибыли полицейские, в результате несколько из них получили травмы и огнестрельные ранения. По данным МВД Казахстана, в беспорядках погибли восемь человек, 40 пострадали, передает «Ридус».

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров