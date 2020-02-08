Первоклассникам из бедных семей в школе Липецка запретили пить воду из кулера

Липецк, 8 февраля. Первоклассникам из школы №21 в Липецке не разрешали пить воду из кулера из-за того, что их родители не сдавали деньги на нужды класса.

Большинство родителей сдали деньги на покупку дополнительного оборудования для класса — кулера и принтера. А те, кто не сдал, пожаловались на ухудшение отношения к их детям со стороны учителя, пишет «Царьград».

По данным Следственного комитета по Липецкой области, некоторые родители отказались финансировать нужды класса из-за сложной жизненной ситуации. При этом классный руководитель повел себя некорректно, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи дадут юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц. Местная прокуратура начала проверку по факту поборов в школе.

Чтобы урегулировать конфликт, мэр Липейка Евгения Уваркина провела собрание с участием всех заинтересованных сторон. Она написала в Instagram, что важно «вернуть в класс атмосферу добра».

Директору школы сделали замечание, а классный руководитель на фоне скандала написала заявление об увольнении. Уваркина выразила надежду, что учитель пересмотрит свое решение.

Она пообещала выработать механизмы выявления семей, которые нуждаются в поддержке. Мэр Липецка добавила, что власти будут им помогать.

Ранее сообщалось, что мальчик в пермской школе встал на колени перед учителем. Таким образом подросток надеялся получить разрешение, чтобы выйти в туалет.