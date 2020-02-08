Бабкина раскрыла правду об отношениях с Кадышевой

Москва, 8 февраля. Известная народная и эстрадная певица Надежда Бабкина решила раскрыть правду об отношениях с солисткой ансамбля «Золотое кольцо» Надеждой Кадышевой. Соперничество артисток, по слухам, длится долгие годы.

О неприязни между известными исполнительницами судачат давно, сообщалось даже о «драках». Бабкина, которая в марте этого года будет праздновать юбилей, рассказала, что на самом деле происходит между ней и Кадышевой.

«Такая профессия у представителей желтой прессы – мусолить слухи. Нет никакого конфликта, и неприязни нет», — объявила она.

Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» добавила, что каждая из них работает в своем формате и для своей аудитории.

«Я ни с кем не соперничаю и не соревнуюсь. В моем движении конкурентов нет, потому что Надежда Бабкина — это не певица, а многоголосие», — указала телеведущая.

Бабкина отметила, что является руководителем ансамбля и «на звание певицы не претендует». Кадышева же, по ее словам, народных песен практически не поет, а исполняет композиции своего супруга Александра Костюка.

«И слава богу! Она придумала свою нишу и заняла ее», — заключила Бабкина.

Отметим, что в последнее время фанаты стали часто одаривать 69-летнюю исполнительницу комплиментами. Бабкина активно делится с подписчиками в Instagram снимками, которые собирают множество комментариев, касающихся изменений во внешности артистки и ее стиля. Однажды пользователей Сети настолько впечатлило преображение «помолодевшей» певицы, что ее сравнили с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.