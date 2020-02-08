Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном с оперативной памятью LPDDR5

Москва, 8 февраля. Новый Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном, оснащенным оперативной памятью LPDDR5. Технология позволит повысить скорость передачи данных во время автономной работы гаджета.

Поставщиком инновационных модулей оперативной памяти является компании Micron. Производитель выпускает память LPDDR5 объемом 8 и 12 Гб. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что базовую версию Mi 10 оснастят оперативной памятью на 8 Гб.

В будущем Micron выпустит модули оперативной памяти на 16 Гб. Версия на 6 Гб производиться больше не будет. Память LPDDR5 очень актуальна для гаджетов, поддерживающих сеть 5G.

Новый Xiaomi Mi 10 будет иметь постоянную память объемом 128 Гб в базовой версии. По предварительной информации, смартфон оснастят топовом процессором Snapdragon 865 и 6,57-дюймовым экраном с разрешением FullHD+. Смартфон получит камеру с четырьмя сенсорами, а емкость батареи составит 4800 мАч, пишет «Ридус». Предполагается, что презентация Mi 10 пройдет 13 февраля.

Ранее Лэй Цзюнь раскрыл секрет происхождения названия корпорации Xiaomi. Mi в этом слове обозначает «мобильный интернет» (mobile internet). Гендиректор также рассказал, что компанию хотели назвать Red Star или Xuande, однако первое имя уже было занято, а второе показалось основателям корпорации неблагозвучным.