Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

Нур-Султан, 8 февраля. Массовая драка на юге Казахстана, в результате которой погибли восемь человек и пострадали 40, произошла из-за бытового конфликта. Причину беспорядков назвал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

«Произошла трагедия, погибли люди​​​. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — сказал представитель властей республики.

Абаев попросил блогеров и СМИ пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию. Он не исключил, что появятся вбросы старых видео и дезинформация в Сети.

Заместитель генпрокурора Булат Дембаев добавил, что за умышленное возбуждение межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность.

О конфликте, произошедшем в Кордайском районе Казахстана, стало известно в субботу. Глава МВД республики Ерлан Тургумбаев уточнил, что в результате массовых беспорядков несколько полицейских, пытавшихся урегулировать ситуацию, получили травмы и огнестрельные ранения. 47 человек задержали.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий произошедших событий. В Интернете появились видео с места событий, на кадрах которых видны горящие дома, слышны выстрелы.