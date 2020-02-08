Собчак выступила против жестких методов воспитания детей Рудковской

Москва, 8 февраля. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что выступает против жесткого воспитания детей. Об этом она рассказала в вечернем шоу Ивана Урганта.

Гостья программы «Вечерний Ургант» отметила, что не разделяет строгих методов воспитания, которым следует известная продюсер Яна Рудковская. Наставница Димы Билана нередко подвергается критике за чрезмерную требовательность к своему маленькому сыну Саше Плющенко.

«Я не Рудковская и против жесткого воспитания детей», — заявила ведущая.

Она подчеркнула, что старается быть хорошей матерью и искренне надеется, что из ее сына Платона вырастет хороший и образованный человек.

«В отличие от меня Платон будет красивым и умным одновременно», — с юмором заметила Собчак.

Появление Платона резко изменило отношение скандальной телеведущей к детям. Собчак признавалась, что раньше не любила чужих детей, но «жизнь внесла свои коррективы», и с рождением собственного ребенка она стала относиться к ним лучше.

Своего родного сына ведущая балует. В январе отдых с ней Платон провел на сказочных Мальдивах. Мальчик категорически отказывался возвращаться в холодную и серую зимнюю Москву, напоминает телеканал «360». Также недавно наследник знаменитости побывал на фешенебельном горнолыжном курорте в Куршевеле, где впервые встал на лыжи. Собчак рассказала, что активный отдых понравился мальчику не сразу, но со временем он привык. Во время пребывания в Альпах ребенок звезды отказался от еды дома, и Собчак отметила, что этим он пошел в маму, которая тоже предпочитает домашней кухне трапезы в ресторанах.