Успенская после скандала с дочерью призналась, что ей тяжело выходить на сцену

Москва, 8 февраля. Известная певица Любовь Успенская призналась фанатам, что в последнее время ей тяжело дается выход на сцену, не хватает позитива.

В Instagram исполнительницы появилось видео, снятое в гримерной комнате. Звезда шансона готовилась к концерту в Ростове и разговаривала со своим визажистом. По словам артистки, только он один может сделать Успенскую «уверенной, сильной и красивой женщиной».

«Сегодня только ты можешь спасти положение своим настроением и состоянием души. Потому что у меня сейчас концерт, и один бог знает, как тяжело его начинать», — сказала певица.

В посте Успенская пожелала фанатам всех благ и хорошего настроения.

«И мне тоже пожелайте, мне очень не хватает позитива», — добавила она.

Отметим, что в последнее время артистке приходится не просто — она переживает из-за скандала с дочерью, которая после ссоры уехала из России в США. Еще в конце прошлого года Успенская рассказывала, что Татьяна Плаксина — единственный ее ребенок — перенесла уже четвертую операцию после аварии, в которую попала в Коста-Рике. По словам исполнительницы, ее дочь впала в депрессию и отказывалась от еды.

Успенская сообщила, что держала дочь «при себе», надеясь на ее скорое выздоровление. Плаксина обвинила мать в агрессии.

Напомним, что артистка родила дочь в 1989 году в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. До отношений с ним Успенская трижды была замужем, в первом из которых была беременна двумя сыновьями-близнецами. Один из них не выжил при родах, другой скончался через несколько дней.

По словам певицы, расстаться с Плаксиным она хотела, когда дочь была маленькой. Но супруг начал шантажировать ее, поэтому они остались вместе. Лишь недавно Успенская объявила, что разводится с мужем, которого она винит в краже денег и проблемах у дочери. Именно Плаксин, по ее словам, снабдил ребенка деньгами и отправил в Коста-Рику, где у нее начались проблемы с запрещенными веществами.