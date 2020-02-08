Голый Тарзан в маске с рогами ужаснул подписчиков Королевой

Москва, 8 февраля. Певица Наташа Королева показала фото своего супруга Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, в маске с рогами. Образ популярного стриптизера и бодибилдера ужаснул подписчиков поп-исполнительницы в Instagram.

В посте Королева анонсировала юбилейное шоу своего супруга под названием «50 оттенков Серого», которое пройдет 8 марта в Москве в «VEGAS Крокус сити». Грядущее выступление приурочено к 50-летию Сергея Глушко. Певица опубликовала снимок, на котором обнаженный Тарзан в белой маске с рогами держит в руках алую розу.

Фото понравилось далеко не всем подписчикам артистки.

«Что-то фотка страшная», — написала oksana_www_.

«Восставшие из ада», — прокомментировала olesya2971.

«Жуть», — поделился эмоциями andyyurin.

«Ужас ужасный», — испугалась tatiana.demen.

«Уши у маски как у осла», — обратила внимание elenamelnikovs.

«Не страшный, вроде, но и на Тарзана не похож он здесь как-то», — написала miraarchibasova.

«Ну что вы, «страшный-страшный»… В маске он — красавец», — пошутила telefonsmartfonov0.

Ранее Тарзан продемонстрировал подписчикам мужскую силу с помощью артистки Эвелины Бледанс. Стриптизер совершил несколько приседаний, посадив женщину на плечи. Подписчики поинтересовались у Тарзана, не возражает ли Королева против таких физических упражнений, однако он не ответил.