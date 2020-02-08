Месси обогнал Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

Париж, 8 февраля. Форвард и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси сохранил статус самого высокооплачиваемого футболиста мира. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, согласно контракту с каталонским клубом, ежемесячная зарплата аргентинца до вычета налога составляет 8,3 миллиона евро.

Второе место в списке самых «дорогих» футболистов планеты занимает известный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который в туринском «Ювентусе» зарабатывает 4,5 миллиона евро в месяц.

На третьем месте по уровню ежемесячного дохода расположился форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар с зарплатой 3 миллиона евро.

В пятерку наиболее высокооплачиваемых игроков также входят форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее 3 миллионов евро в месяц.

Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из «Барселоны», передает «МИР 24». Газета La Gazzetta dello Sport писала, что звездный каталонец может покинуть клуб по бесплатному трансферу в конце сезона. Действующий контракт футболиста активен до июня 2021 года, но позволяет форварду уйти. Среди возможных клубов, в которые может отправиться знаменитый футболист, издание указало ПСЖ, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».

В 2019 году Месси стал шестикратным обладателем «Золотого мяча».