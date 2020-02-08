Испанский диетолог рассказала, как питаться пациенту с ожирением печени

Мадрид, 8 февраля. Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, как правильно питаться пациенту с жировой болезнью печени. По словам специалиста, больной должен отказаться от сладкого.

Жировая болезнь печени обычно сопровождается вздутием живота. У такого пациента повышен риск заработать ожирение, сахарный диабет.

Санчес добавила, что у больных ожирением печени, как правило, высокий холестерин. Если не начать лечение, то болезнь может спрвоцировать фиброз или цирроз печени.

Как отмечает испанское издание Lavanguardia, на ранней стадии болезни нужно перейти на усиленные занятия спортом. Следует также позаботиться о новом режиме питания.

Врач ограничивает потребление спиртных напитков и сахара для пациента. Также придется отказаться от сладких десертов. В рацион необходимо включить полезные масла, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее ученые из Техасского аграрного исследовательского института назвали продукты, которые помогут справиться с жировой болезнью печени. Положительные влияние оказывает капуста белокачанная, цветная и брюссельская.

Это связано с тем, что в крестоцветных овощах содержится вещество индол. Оно помогает снизить и замедлить проявление болезни. Ученые доказали на опытах, что терапия с помощью индола сократила процент накопления жира печенью.