Восемь человек погибли, десятки пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

Нур-Султан, 8 февраля. Восемь человек погибли, еще 40 ранены из-за беспорядков на юге Казахстана. Об этом сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Согласно информации полиции Жамбылской области, стычки и массовая драка произошли в нескольких населенных пунктах Кордайского района. Конфликт, разгоревшийся между местными жителями, попыталась урегулировать полиция. Несколько стражей порядка при исполнении служебных обязанностей получили травмы и огнестрельные ранения.

«В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции, у них изъяты два охотничьих ружья», — уточнил Тургумбаев.

Правоохранительные органы начали расследование по статье «хулиганство», им предстоит выяснить личности зачинщиков и участников потасовки. В Сети стали распространять ролики, на кадрах которых видны горящие дома и слышны выстрелы.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий произошедших событий. Главным назначен замглавы правительства Казахстана Бердибек Сапарбаев. Комиссии совместно с руководством района предстоит организовать похороны погибших, помочь семьям пострадавших и оценить размер нанесенного хулиганами ущерба.

«Виновные должны быть строго наказаны», —подчеркнул президент.

Комитет национальной безопасности и Генпрокуратура, согласно поручению главы государства, должны привлечь к ответственности провокаторов, которые призывают, в том числе в Интернете, к межнациональной розни.