Первый американец умер от коронавируса в Ухани

Ухань, 8 февраля. Гражданин США скончался в китайском городе Ухань от нового типа коронавируса. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Отмечается, что это был первый случай смерти гражданина Соединенных Штатов от коронавируса 2019-nCoV.

По информации издания, американец умер в четверг, 6 февраля. Ему было около 60 лет.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой», — заявил представитель дипмиссии.

Он пояснил, что посольство не предоставляет более подробной информации о мужчине из уважения к частной жизни его семьи.

Ранее стало известно, что власти США планируют выделить Китаю и другим пострадавшим от новой инфекции странам 100 миллионов долларов в качестве меры поддержки.