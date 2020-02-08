В Кемерово будут судить мужчину за кражу собственного мобильного телефона

Кемерово, 8 февраля. Житель Ленинск-Кузнецка похитил из ломбарда телефон, который сам же туда и сдал накануне. Правоохранители выяснили, что мужчина уже не в первый раз применяет подобную преступную схему. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кража произошла в одном из комиссионных магазинов города. Продавец заведения написала заявление в полицию. По ее словам, пока она обслуживала одного из клиентов, 31-летний мужчина похитил с прилавка мобильное устройство и скрылся. Правоохранителям удалось задержать преступника, передает «Газета Кемерова».

Похитителем оказался завсегдатай комиссионного магазина. По данным следствия, мужчина украл с витрины телефон, который накануне сам же и принес в ломбард.

«Кроме того, в ходе дознания была установлена причастность фигуранта к совершению еще одного аналогичного преступления: в октябре прошлого года он похитил в этом же комиссионном магазине телефон стоимостью 8 000 рублей», — сообщили в полиции.

Стражи правопорядка передали дело в суд. Если вина преступника будет доказана, то его могут лишить свободы на срок до четырех лет.