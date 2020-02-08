Британский телеведущий после 27 лет брака осознал, что он гей

Лондон, 8 февраля. Британский телеведущий Филлип Шофилд после 27 лет брака осознал, что он гей. Каминг-аут мужчина совершил на своей странице в Instagram.

В эфире одного из шоу Шофилд признался, что всю жизнь чувствовал некое внутреннее противоречие. По словам телеведущего, он очень счастлив и горд, что наконец-то осознал свою истинную сексуальную ориентацию.

Также Шофилд рассказал, что пока не планирует вступать в новые отношения. Семья мужчины поддержала его, узнав, что он гей. Супруга телеведущего также нормально отнеслась к новостям.

«У нас никогда не было никаких секретов. <…> Она потрясающая, она невероятная, в моей жизни нет никого, кто бы поддержал меня так, как жена», — рассказал Шофилд.

Телеведущий сообщил, что был удивлен добротой и любовью, с которыми его родные приняли шокирующее признание о его ориентации. По словам Шофилда, он чувствовал смятение и страдал бессонницей, беспокоясь, что причиняет боль своей семье. Помимо родных, британского телеведущего поддержали и его коллеги.

«Мои друзья самые лучшие», — отметил Шофилд.

Британскому телеведущему 57 лет. Он женат на сотруднице «Би-би-си» Стефани, с которой они познакомились на работе. У пары есть две взрослых дочери. В последний раз супруги выходили вместе в свет на вручении Национальной телевизионной премии 29 января.