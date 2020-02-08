Актриса из «Звездного пути» умерла в хосписе в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, 8 февраля. Американская актриса и танцовщица Дайан Торн, исполнившая эпизодическую роль в знаменитом сериале «Звездный путь», скончалась в Лас-Вегасе. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, умерла актриса еще 28 января, но о случившемся стало известно только сейчас. Ее смерть подтвердил супруг Говард Мюрер.

Торн страдала от рака поджелудочной железы. Она ушла из жизни в хосписе в Лас-Вегасе. В этом американском городе супруги в свое время занимались организацией и проведением выездных свадьб. Актриса писала сценарии, а ее муж пел и играл во время церемоний на клавишных инструментах.

Помимо «Звездного пути», Торн снималась также в эротических сериалах. Последней ее крупной ролью стала совместная работа с Джеймсом Белуши в фильме «Настоящие мужчины».

Ранее на этой неделе стало известно об инциденте в Стамбуле, где турецкого актера Аднана Коча, известного российскому зрителю по роли Бехрама-паши в популярном историческом сериале «Великолепный век», приговорили к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы по нескольким обвинениям, среди которых значится оказание вооруженного сопротивления полиции.