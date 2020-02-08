Netflix опубликовал список запрещенных цензурой фильмов и сериалов

Лос-Анджелес, 8 февраля. Netflix впервые опубликовал список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах в период 2015-го по 2020 год, сообщает Variety.

В «черном списке» девять пунктов. Например, во Вьетнаме находится под запретом картина Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», а в Сингапуре «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. В Саудовской Аравии запретили демонстрировать один из эпизодов сериала «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем» с участием актера и сценариста Хасана Минхаджа, критикующего саудовское правительство за убийство журналиста Джамала Хашогги.

В Новой Зеландии запрещена к показу документальная лента «Мост», посвященная теме суицидов на мосту через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско. Для немецкой аудитории ограничен доступ к фильму «Ночь живых мертвецов».

С начала 2020 года Netflix ограничил доступ пока лишь к одному фильму — «Последнее похмелье», снятому в Бразилии. Ограничен по запросу правительства Сингапура, сообщает телеканал «360».

Как отмечает компания, вышеперечисленные случаи — единственные, когда контент Netflix подвергался блокировке из-за цензуры. Отмечается, что такие списки будут публиковаться каждый год.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания почти во всех странах мира, в том числе и в России. Компания была основана в 1997 году. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и ТВ-шоу.

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев обвинил Netflix в российской пропаганде. Украинский парламентарий остался возмущен нахождением в топе Netflix российского сериала «Троцкий». По мнению Потураева, сериал является «чистой пропагандой большевизма».