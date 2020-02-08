Всемирный банк предложил налог на вредную еду

Париж, 8 февраля. Эксперты Всемирного банка предложили бедным государствам, наиболее страдающим от проблемы ожирения населения, облагать дополнительным налогом вредные продукты с повышенным содержанием жира, соли и сахара. Об этом пишет французская газета Le Monde.

В международной финансовой организации озаботились проблемой ожирения, которая особенно распространена в бедных и развивающихся странах и сказывается на их экономике.

Отмечается, что с 1975 года количество людей с лишним весом в мире возросло в три раза. При этом избыточные килограммы перестали быть проблемой развитых стран.

«Долгое время это считалось проблемой исключительно для стран с высоким уровнем доходов. [Однако] более 70% из 2 млрд людей во всем мире с избыточным весом и ожирением живут в странах с низким или средним уровнем доходов», — пишет автор.

Из-за этого растет число инвалидов, нагрузка на систему здравоохранения, снижается производительность, люди бросают работу и раньше выходят на пенсию. Главную ответственность за ситуацию Всемирный банк возлагает на государства.

Среди мер по решению этой проблемы в банке предлагают обязать производителей указывать на этикетке наличие трансформированных веществ, сократить количество соли и сладких напитков, вкладывать деньги в программы по питанию детей, организовать в школах игровые площадки, а также маршруты для пешеходов и велосипедистов.

По данным специалистов, ожирение населения «оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение». По прогнозам, в ближайшие 15 лет расходы из-за высокого уровня ожирения среди населения в развивающихся странах составят в общей сложности более 7 триллионов долларов.