Apple заплатит многомиллионный штраф из-за «тормозящих» iРhоnе

Париж, 8 февраля. Американская корпорация Apple выплатит властям Франции штраф в размере 25 миллионов евро, поскольку не уведомила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iРhоnе будут работать некорректно. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF).

Согласно сообщению регулятора, речь идет об обновлениях iOS 10.2.1 и 11.2, которые вышли еще в 2017 году. Из-за них iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 со старыми аккумуляторами стали заметно «тормозить», на что и пожаловались клиенты Apple.

«Владельцы iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства», — говорится в заявлении DGCCRF.

Как передает телеканал «360», пользователи вынуждены были сменить батареи или вовсе приобрести новые телефоны.

В рамках мирового соглашения с прокурором Apple предложили заплатить многомиллионный штраф и в течение месяца опубликовать на своем сайте пресс-релиз.

Ранее стало известно о планах Apple выпустить дешевый iPhone. Ожидается, что бюджетный смартфон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана, по предварительным данным, составит 4,7 дюйма. Выпуск бюджетного девайса связан с тем, что «яблочная» корпорация хочет расширить свое присутствие на рынке мобильных гаджетов.

Тем временем сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab пришли к выводу, что телефоны iPhone 11 Pro опасны для человека. По их словам, гаджеты Apple имеют высокий уровень радиочастотного излучения.