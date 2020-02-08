Трамп уволил посла США в ЕС, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Вашингтон, 8 февраля. Президент США Дональд Трамп уволил американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда, который свидетельствовал в Палате представителей Конгресса по делу об импичменте главы Белого дома. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Мне сегодня было сообщено, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность служить», — прокомментировал ситуацию сам Сондланд.

Ранее сообщалось, что 7 февраля американский лидер также уволил сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана, давшего показания против Трампа. Кроме того, был уволен и брат-близнец Виндмана Евгений, трудившийся в СНБ юристом. Белый дом пока официально не подтвердил увольнения.

Напомним, процедура импичмента Трампа была инициирована демократами в США после того, как в СМИ появилась информация, что в июле 2019 года Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы оказывал давление на последнего. Утверждается, что президент США заставлял Зеленского инициировать на Украине расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Осенью прошлого года Сондланд заявлял, что Трамп не озвучивал ему каких-либо условий содействия Украине. Вместе с этим посол подчеркивал, что он выступал против отсрочки предоставления помощи Киеву.

5 февраля Сенат США оправдал Трампа по всем пунктам обвинения, передает «Царьград». После провала импичмента американский лидер назвал демократов «злобными людьми».