Набиуллина сравнила коронавирус с «черным лебедем»

Москва, 8 февраля. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала негативный эффект для экономики Китая и других государств от вспышки коронавируса 2019-nCoV «черным лебедем».

Как утверждает Набиуллина, предсказать подобные явления заранее нельзя, а от прогнозов и преждевременных выводов пока лучше воздержаться. Она отметила, что это риск для базового прогноза, но оценить эффект пока не представляется возможным.

«Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были менее уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам», — заявила Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что вспышка коронавируса отражается на российской экономике, но незначительно. По ее словам, ухудшение ситуации с эпидемией может привести к росту волатильности на финансовых рынках, ускорению оттока капитала и усилению давления на валюты многих государств, в том числе и России.

Как отмечает «Ридус», из-за вспышки 2019-nCoV спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, а китайские фондовые биржи пережили резкий спад. Ожидается, что ситуация с коронавирусом ударит не только по туристическому сектору в КНР, но и по производству товаров.

Ранее сообщалось, что американские планируют выделить Китаю и другим государствам, пострадавшим от нового коронавируса 100 миллионов долларов. По последним данным, количество жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории Китая превысило 720 человек.