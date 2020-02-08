ВСУ обстреляли населенный пункт ЛНР из артиллерии

Луганск, 8 февраля. Украинская сторона один раз за минувшие сутки обстреляла территорию Луганской Народной Республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 7 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сообщает представительство ЛНР.

В СЦКК отмечают, что огонь по территории ЛНР был открыт из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра по населенному пункту Золотое-5. Информация о жертвах или раненных среди гражданского населения уточняется, сообщают в представительстве ЛНР.

7 февраля пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о гибели 4 ополченцев в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Еще 4 получили ранения. Отмечается, что военнослужащие ЛНР уничтожили беспилотник, при помощи которого ВСУ корректировали артиллерийский огонь.