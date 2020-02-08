Подробности крушения вертолета с депутатом Госдумы Хайруллиным. События дня. ФАН-ТВ

Итоги встречи Путина и Лукашенко Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа. Об этом заявил замглавы администрации президента нашей страны Дмитрий Козак. Накануне в Сочи прошли двусторонние переговоры. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы интеграции, торговые отношения. По словам Козака, в итоге лидеры государств договорились, что Минск будет получать российское голубое топливо на тех же условиях, что и в прошлом году. А нефтяной вопрос уже давно вызывает споры. Контракт на поставку сырья истек в начале 2020 года. Государства не договорились о новом соглашении. Минск заявил, что Москва предлагает слишком высокую цену на нефть. Сейчас же, по словам Козака, решено, что сырье республика закупит на прежней коммерческой основе. Ведь Россия не может «постоянно менять правила игры», так как этим поставит в «непонятное положение» свои нефтяные компании.

Крушение вертолета под Казанью Ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна и полет в сложных метеоусловиях — основные версии авиакатастрофы в Татарстане. Накануне там потерпел крушение вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Он вылетел из Казани, преодолел 28 км и рухнул. На борту находились трое, в том числе и сам чиновник. Он скончался на месте, пилот и помощник депутата выжили, они сейчас находятся в больнице с серьезными травмами. Что стало реальной причиной крушения? На этот вопрос предстоит ответить следователям. Они возбудили уголовное дело.

Коронавирус на Diamond Princess Опасный коронавирус обнаружили еще у трех пассажиров судна Diamond Princess. Среди них два американца и гражданин Китая. Наших соотечественников, а их на корабле 24, болезнь миновала. Напомним, около 3700 туристов из 50 стран оказались в инфекционной ловушке. Один из пассажиров лайнера принес на борт коронавирус, которым позже заразились 64 человека. После морского круиза власти Японии объявили на судне режим карантина. Он закончится 19 февраля. Медики следят за состоянием здоровья зараженных. Всего же болезнь диагностировали у жителей 24 стран, большинство из них китайцы. Коронавирус унес жизни более чем 700 человек.