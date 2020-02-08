Несколько сотен человек заразились норовирусом в США после посещения казино

Новый Орлеан, 8 февраля. Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз, в штате Луизиана, сообщает местный телеканал WVUE.

Сообщается, что речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке норовируса в игорном заведении L'Auberge.

Глава Министерства здравоохранения Луизианы Лейси Кавано подчеркивает, что вирус очень заразен.

«Сейчас не имеет значения, как это началось, так как теперь мы наблюдаем передачу вируса внутри общества», — подчеркивает Кавано.

Отмечается, что норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую также называют кишечным или желудочным гриппом.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что более 350 видов бактерий, которые вызывают различные опасные инфекционные заболевания, могут содержаться в кухонной губке для мытья посуды. В ведомстве отметили, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.