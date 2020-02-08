HeadHunter назвал вакансии с зарплатами до 800 тысяч рублей

Москва, 8 февраля. Портал поиска работы HeadHunter назвал вакансии с самыми высокими зарплатами. Самые щедрые работодатели готовы платить 800 тысяч рублей в месяц.

Эту сумму может получать главный инженер нефтеперерабатывающего завода. Регион, в котором открыта вакансия, эксперты не назвали. Также зарплату в 800 тысяч рублей готовы платить генеральному директору/СЕО в Новосибирске.

В список вакансий с самыми высокими зарплатами попал советник генерального директора по работе с банками, которого ищут в Москве. Ему предлагают зарплату от полумиллиона до вычета налогов, пишет «Газета.ру». Также в столице открыта вакансия E-commerce-директора, которому готовы платить от 400 тысяч до миллиона рублей в месяц.

Примерно столько же может зарабатывать директор по производству в Екатеринбурге — соискателю на эту должность предлагают от 400 до 650 тысяч рублей в месяц. Также 400 тысяч после вычета налогов может получать финансовый директор в Москве, передает «ФедералПресс». Зарплату от 400 до 450 тысяч рублей до вычета налогов предлагают и главному геологу на Чукотке.

Немного ниже зарплата, указанная в описании вакансии старшего quant-исследователя в Москве — от 350 тысяч рублей до вычета налогов. 345 тысяч рублей в месяц готовы платить CRM разработчику. Также есть вакансии IT-директора в Северной столице и директора департамента судебной работы в Москве — здесь указана зарплата 300 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, в рейтинг HeadHunter вошли вакансии консультанта SAP SD/MM и Solution Architect в Петербурге, директора культурно-образовательного центра «Этномир» в Калужской области и личного ассистента / репетитора английского для бизнесмена в Ижевске. Тем, кто устроится на эти места, готовы платить по 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее сервис Superjob назвал самые лучшие вакансии января. Самую высокую зарплату в размере 350 тысяч рублей тогда предлагали исполнительному директору в Москве.