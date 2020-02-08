Генерал НАТО Ланата увидел угрозу от России в космосе

Вашингтон, 8 февраля. Странам Запада грозит опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры космические корабли Российской Федерации и Китая, заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Как утверждает американский генерал, НАТО может предположить «множество различных способов и видов агрессии в космосе».

«Конечно, это угроза для наших союзников», – заявил Ланата.

Сообщается, что Россия якобы недавно запустила небольшой спутник, который «следит» за американским разведывательным аппаратом.

«До этого момента все считали космос безопасной зоной, однако теперь это не так», — отмечает глава стратегического командования НАТО.

По его мнению, западным государствам придется самостоятельно «реагировать на угрозы», так как у НАТО «не будет объектов в космосе и Североатлантический альянс не станет нести ответственность за принятие мер по защите определенных национальных космических объектов».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают уничтожать систему международных договоров, обеспечивающих глобальную стратегическую безопасность путем формирования Космических сил, получивших статус отдельного рода войск.