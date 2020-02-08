Онколог Дорофеев назвал проверенный способ снизить риск заболевания раком

Екатеринбург, 8 февраля. Дня снижения риска заболевания онкологией необходимо регулярно посещать докторов, заявил заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

По словам Дорофеева, прежде всего необходимо показываться врачу.

«В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя», — говорит медик.

Он подчеркивает, что с их помощью можно пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога. Как утверждает онколог, благодаря этому можно выявить предопухолевые патологии, в том числе папилломы, полипы и аденомы.

Дорофеев говорит, что люди обычно обращаются за помощью, когда симптомы уже ярко выражены и болезнь находится на продвинутой стадии, требуя длительного лечения без гарантий выздоровления.

Онколог отмечает, мужчинам рекомендуется раз в год проходить осмотр у уролога и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет, а женщинам — проходить УЗИ молочных желез раз в 6 месяцев, а по наступлении 40-летнего возраста делать маммографию раз в два года.

Также медик советует не игнорировать процедуры флюорографии.

В Москве увеличилась доля пациентов, у которых выявляются онкологические заболевания на начальных стадиях. К такому выводу пришли специалисты организационно-методического отдела по онкологии Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.