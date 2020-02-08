Три человека погибли, шестеро пострадали в страшном ДТП с маршруткой под Воронежем

Воронеж, 8 февраля. Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с участием маршрутки на трассе «Дон» на территории Воронежской области, сообщает ЕДДС Верхнемамонского района.

«Авария с участием микроавтобуса и фуры произошло неподалеку от села Варваровки», — сообщает ЕДДС.

Отмечается, что в результате ДТП погибли 3 человек, 6 получили травмы разной тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Павловскую районную больницу.

По информации ГУ МЧС РФ по Воронежской области, происшествие случилось приблизительно в 01.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 3 человека стали жертвами страшной аварии в Нижегородской области: легковой автомобиль протаранил эвакуатор. Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в эвакуатор, который ехал перед ним.