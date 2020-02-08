Энистон была замечена в ресторане с экс-возлюбленным Джоном Майером

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американская актриса Дженнифер Энистон была замечена выходящей из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе со своим экс-возлюбленным Джоном Майером, сообщает Daily Mail.

Пара состояла в отношениях с 2008 по 2009 год. Они познакомились на вечеринке, посвященной церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Звезда сериала «Друзья» выглядела «безупречно как всегда», — пишет американское издание.

Сообщается, что во время романа с Энистон, Майер позволял себе обидные высказывания о возрасте партнерши. В частности, приводится цитата Майера из журнала Playboy, в которой говорится, что «он сожалеет, что их отношения не продлились долго, однако он не может изменить того факта, что ему должно быть 32» (Энистон на 8 лет старше Джона Майера. — Прим. ФАН). Также Daily Mail приводит его высказывания о том, что «если Дженнифер Энистон научится пользоваться Торрентом, то он съест свою туфлю», а также что «одним из самых существенных различий между ними было то, что он умел пользоваться Twitter».

Ранее теплые объятия Дженнифер Энистон и Брэда Питта во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в январе запустили волну слухов о воссоединении бывших супругов. Внимание папарацци привлек тот факт, что 56-летний Питт не сводил глаз с 50-летней Энистон. Отмечается, что Брэд был награжден премией за лучшую роль второго плана, которую он исполнил в фильме «Однажды в… Голливуде», а Дженнифер получила награду за лучшую женскую роль в телесериале «Утреннее шоу».

Напомним, что в октябре 2019 года аккаунт актрисы Дженнифер Энистон в Instagram побил мировой рекорд — на страницу знаменитости подписалось более миллиона человек за 5 часов 16 минут с момента ее регистрации.