В Госдуме предложили разработать правила здорового питания

Москва, 8 февраля. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил разработать для россиян рекомендации по здоровому питанию.

Соответствующее предложение Менделевич направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«В связи с многочисленными публикациями в СМИ о проблеме правильного питания и абсолютно разных мнений по этому поводу, прошу вас и вверенное вам ведомство организовать разработку клинических рекомендаций по здоровому питанию», — цитирует письмо депутата РИА Новости.

Парламентарий отметил, что люди имеют лишь базовое представление о том, что является здоровой пищей, а что — нет. Менделевич подчеркнул, что немногие осознают вред, который могут нанести полезные продукты при неправильном приготовлении или злоупотреблении ими, а также при применении определенных вредных составляющих.

Депутат считает, что этим вопросом должны заняться эксперты, которым следует разработать модель здорового питания и представить ее населению.

«Наличие утвержденных рекомендаций должно стать первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров», — высказал мнение Менделевич.

Напомним, эксперимент по цифровой маркировке продуктов питания и непродовольственных товаров начался в России в прошлом году. Пока в список маркируемых входят сигареты, лекарства, молочная продукция, обувь, духи, фотоаппараты, автомобильные шины, одежда и ряд других товаров. Принятие нормы о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов было отложено до декабря 2020 года.