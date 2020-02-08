Ляшко раскритиковал власти Украины за газовый обман населения

Киев, 8 февраля. Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко обвинил власти Украины в обмане населения страны насчет причин изменения цен на газ.

Политик заявил, что украинские власти пытаются присвоить себе заслугу в снижении цен на газ для жителей страны.

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер и правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман. Цена в квитанциях немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», — рассказал Ляшко.

Он добавил, что украинцам придется снова платить за газ больше, как только цены на европейских биржах вновь вырастут.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что подписание газового контракта с Россией позволило стабилизировать ситуацию на украинском энергетическом рынке, что якобы может привести к снижению цен на газ для потребителей в стране.

Москва и Киев в конце декабря подписали соглашения о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. Контракт рассчитан на пять лет, за этот срок Украина рассчитывает получить доход в размере более семи миллиардов долларов. Объемы перекачки газа составят 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в последующие четыре года.

Одним из существенных условий контракта был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. «Газпром» в свою очередь по решению Стокгольмского арбитража выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов.

Ранее RT сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил направить полученные от «Газпрома» деньги на реализацию инфраструктурных объектов и развитие медицины.